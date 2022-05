Zoom sur les métiers de l’animation Pau, 18 mai 2022, Pau.

Zoom sur les métiers de l’animation Maison de l’enfance Daran 2 rue de Guiche Pau

2022-05-18 10:00:00 – 2022-05-18 Maison de l’enfance Daran 2 rue de Guiche

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Vous souhaitez passer votre BAFA ? Faire un BPJEPS ? En savoir plus sur le métier d’animateur ? nAlors ce zoom métiers organisé par l’ERIP du Béarn (Pau) est pour vous ! nRDV le 18 mai à 10H à la Maison de l’Enfance Daran à Pau (2 rue de Guiche – près du Hédas) pour vous informer et échanger avec les Francas de Pau ! n10h: présentation du métier animateur et des formations n13h30: visite et observation des ateliers Pour plus d’informations : n eripbearnpau@mljpau.fr n 05 59 98 90 40

+33 5 59 98 90 40

francas

Maison de l’enfance Daran 2 rue de Guiche Pau

dernière mise à jour : 2022-05-12 par