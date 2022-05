Zoom sur les menhirs : sortie photo mégalithes

2022-07-02 08:00:00 – 2022-07-02 09:30:00 Rendez-vous au petit matin sur le site des Mégalithes et Landes de Saint-Just, muni de votre appareil photo, et mettez votre talent pour la photographie à l’œuvre ! À partir de 10 ans. Sur réservation.

2 participants minimum pour le démarrage de l’activité. – Prévoir son appareil photo

– Prévoir chaussures fermées / de marche, casquette, eau, crème solaire, ou

