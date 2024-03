Zoom sur les haies Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, dimanche 13 octobre 2024.

Zoom sur les haies Les haies, souvent absentes de nos paysages, jouent un rôle essentiel pour le maintien de la biodiversité dont l’Homme fait partie. Profitez d’une balade sur la Gîte pour comprendre leur intérêt. Dimanche 13 octobre, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Début : 2024-10-13T10:00:00+02:00 – 2024-10-13T12:00:00+02:00

La France a perdu plus de 70% des haies présentes au début du XXème siècle. Pourtant, en plus d’être un véritable réservoir de biodiversité pour une faune et une flore menacées, ces linéaires arbustifs patrimoniaux rendent un service essentiel à nos pratiques agricoles, aident à nous prévenir de l’érosion des sols, des inondations et atténuent les effets néfastes des différentes pollutions qui émanent de nos activités modernes.

Viorne obier, Églantier des chiens, Aubépine monogyne, Bruant jaune, Lérot, Thécla du bouleau sont autant d’espèces vivantes symboliques qui font des haies un lieu de vie irremplaçable ! Profitez d’une balade sur la Gîte, en compagnie d’un animateur du Relais Nature, pour les découvrir et mieux comprendre l’intérêt de la protection des haies dans nos enjeux actuels de transition écologique et de protection de la vie sauvage.

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Durée : 2h

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « link », « value »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

