ZOOM SUR LES EMPLOIS ET LES MÉTIERS DE L’ANIMATION Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

ZOOM SUR LES EMPLOIS ET LES MÉTIERS DE L’ANIMATION Montpellier, 16 février 2022, Montpellier. ZOOM SUR LES EMPLOIS ET LES MÉTIERS DE L’ANIMATION Montpellier

2022-02-16 14:00:00 – 2022-02-16 17:00:00

Montpellier Hérault L’Espace Jeunes Citoyens du Domaine Départemental Pierresvives organise un événement en ligne pour les jeunes à partir de 17 ans autour des métiers et de l’emploi dans le secteur de l’animation. Cet évènement est copiloté par le CRIJ Occitanie et la Direction Jeunesse du Conseil Départemental de l’Hérault Vous souhaitez :

• rencontrer des professionnels de l’animation ?

• vous renseigner auprès d’eux sur les métiers, les formations et les offres d’emploi ?

• trouver un job pour cet été ? Connectez-vous sur ce lien : http://crijoccitanie.my.webex.com/meet/animation De nombreux partenaires seront présents pour répondre à vos questions : • CEMEA Occitanie

• FRANCAS de l’Hérault

• IPEICC

• INSTEP Occitanie

• Ligue de l’Enseignement de l’Hérault

• LE MERLET

• LEO LAGRANGE

• MLJ3M : Mission Locale de Montpellier

• MUC (Omnisports et Vacances)

• Professions Sports Loisirs 34

• UFCV 34

• UFOLEP 34 +33 4 67 67 36 00 L’Espace Jeunes Citoyens du Domaine Départemental Pierresvives organise un événement en ligne pour les jeunes à partir de 17 ans autour des métiers et de l’emploi dans le secteur de l’animation. Cet évènement est copiloté par le CRIJ Occitanie et la Direction Jeunesse du Conseil Départemental de l’Hérault Vous souhaitez :

• rencontrer des professionnels de l’animation ?

• vous renseigner auprès d’eux sur les métiers, les formations et les offres d’emploi ?

• trouver un job pour cet été ? Connectez-vous sur ce lien : http://crijoccitanie.my.webex.com/meet/animation De nombreux partenaires seront présents pour répondre à vos questions : • CEMEA Occitanie

• FRANCAS de l’Hérault

• IPEICC

• INSTEP Occitanie

• Ligue de l’Enseignement de l’Hérault

• LE MERLET

• LEO LAGRANGE

• MLJ3M : Mission Locale de Montpellier

• MUC (Omnisports et Vacances)

• Professions Sports Loisirs 34

• UFCV 34

• UFOLEP 34 Montpellier

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

ZOOM SUR LES EMPLOIS ET LES MÉTIERS DE L’ANIMATION Montpellier 2022-02-16 was last modified: by ZOOM SUR LES EMPLOIS ET LES MÉTIERS DE L’ANIMATION Montpellier Montpellier 16 février 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault