Zoom sur le monde des oiseaux Relais Nature du Parc de la Deûle, 24 avril 2022, Santes.

Zoom sur le monde des oiseaux

Relais Nature du Parc de la Deûle, le dimanche 24 avril à 10:00

Le printemps n’est pas une période de tout repos pour les oiseaux : défense du territoire, parades nuptiales, fabrication des nids, élevage des jeunes… Les stratégies développées par les bêtes à plumes sont aussi diverses que variées, mais elles ont toutes un seul et même objectif : mettre à profit la saison de reproduction pour perpétuer l’espèce. Pour les amateurs d’ornithologie, c’est le moment idéal pour faire bon nombre d’observations et de découvertes : variété des chants, plumages nuptiaux, comportements territoriaux… Ouvrez l’œil, tendez l’oreille et suivez l’animateur du Relais Nature qui vous mène dans l’exploration du monde des oiseaux et de leur nidification. _Consigne spécifique : porter une tenue et des chaussures adaptées selon la météo._ Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Gratuit – Uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr. Nombre de places limité. Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le jeudi 24 mars.

Le dimanche matin, placez vos pas dans ceux d’un animateur Nature pour une sortie « Zoom sur », une balade découverte autour d’un sujet naturaliste, ce mois-ci : zoom sur le monde des oiseaux.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



