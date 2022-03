Zoom sur le monde des lépidoptères Relais Nature du Parc de la Deûle, 26 juin 2022, Santes.

Zoom sur le monde des lépidoptères

Relais Nature du Parc de la Deûle, le dimanche 26 juin à 10:00

Le mot « lépidoptère » vient du grec ancien λεπίς (lépis) « écaille » et πτερόν(ptéron) « aile » : il s’agit d’insectes qui ont des écailles sur leurs ailes. Les présentations sont faites. Mais qui sont ces insectes pourtant très familiers ? On connaît le cycle de vie de cet ordre : la forme adulte (ou imago) des Lépidoptères est communément appelée « papillon », leur larve « chenille », et leur nymphe « chrysalide ». Les espèces sont variées. Certains papillons arborent de remarquables couleurs vives, d’autres sont, au contraire, particulièrement difficiles à voir et font tout pour ne pas se faire remarquer. Certains papillonnent dès qu’un rayon de soleil apparaît, d’autres, nocturnes, se reposent le jour et sont actifs la nuit. Profitez d’une balade sur les sentiers de la Gîte pour découvrir le monde de ces insectes si répandus mais si méconnus. _Consigne spécifique : porter une tenue et des chaussures adaptées selon la météo._ Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Gratuit – Uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le jeudi 26 mai.

Le dimanche matin, placez vos pas dans ceux d’un animateur Nature pour une sortie « Zoom sur », une balade découverte autour d’un sujet naturaliste, ce mois-ci : zoom sur le monde des lépidoptères.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T12:00:00