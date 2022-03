Zoom sur le monde des feuilles Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’évènement: Nord

Au cours d’une balade sur les sentiers de la Gîte, explorez le monde des feuilles d’arbres et d’arbustes, découvrez quels sont leurs rôles. Par ailleurs, ses feuilles permettent souvent à elles seules de reconnaître une espèce végétale. Elles peuvent être simples ou composées, aux marges entières ou dentées, de formes palmées, lancéolées, lobées… Quels sont les indices auxquels être attentifs pour déterminer l’essence d’un arbre ? Consigne spécifique : porter une tenue et des chaussures adaptées selon la météo. Le Relais Nature est fermé pendant l’animation. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Gratuit – Uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le jeudi 21 juillet

Le dimanche matin, placez vos pas dans ceux d’un animateur Nature pour une sortie « Zoom sur », une balade découverte autour d’un sujet naturaliste, ce mois-ci : zoom sur le monde des feuilles. Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord

