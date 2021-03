Zoom sur l’alternance ! L4M, 22 mars 2021-22 mars 2021, Loos.

Zoom sur l’alternance !

L4M, le lundi 22 mars à 09:00

[http://www.l4m.fr](http://www.l4m.fr) un mélange enrichissant entre enseignement théorique et immersion professionnelle.

Du 22 au 26 mars 2021, L4M revient avec une semaine dédiée à l’alternance sur son site internet. Les étudiants en recherche d’apprentissage ou les travailleurs en demande de reconversion auront accès à toutes les opportunités professionnelles de la région.

Toute la semaine, L4M mettra en avant les témoignages et les conseils des entreprises partenaires. Dans un contexte sanitaire complexe pour l’insertion professionnelle, le format virtuel permettra une candidature simple et rapide aux meilleures offres de formation.

Plus largement, cette semaine permettra de dévoiler au plus grand nombre les tendances, l’actualité et les informations pratiques de l’alternance.

Pour en savoir plus sur l’alternance et sur les opportunités professionnelles de la région, rendez-vous du 22 au 26 mars 2021 sur www.l4m.fr

Participation gratuite

L4M 30 avenue Pierre Mauroy Loos



