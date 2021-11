Zoom sur la “transmission- reprise d’entreprises” sur le territoire de l’Estuaire L’AGORA – Espace Entrepreneurs de la Haute Gironde, 16 novembre 2021, Saint-Aubin-de-Blaye.

L’AGORA – Espace Entrepreneurs de la Haute Gironde, le mardi 16 novembre à 16:00

Dans le cadre du mois de la Transmission-Reprise d’entreprises organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCI et la CMA de Nouvelle Aquitaine, et des portes ouvertes des pépinières d’entreprises organisées par le GRAPE, la Communauté de Communes de l’Estuaire organise le 16 novembre à partir de 16h00, dans les locaux de l’Agora => de 16h à 17h, dans les locaux de l’Agora, un temps d’échanges portant sur l’impact de la transmission-reprise d’entreprises sur la dynamique des centres-bourgs du territoire de l’Estuaire ; => de 17h à 17h40 une visite des locaux de l’Agora et du nouvel espace dédié autour de l’impression 3D ; => de 18h à 18h45 une conférence « Ayez un temps d’avance pour développer votre business »diffusée en direct à l’Agora et animée par Catherine Barba (experte du commerce électronique et de la transformation numérique, entrepreneuse et business angel française) ; => à partir de 19h, un cocktail

Gratuit – Inscription obligatoire – Contact 05 57 42 75 60 – agora@cc-estuaire.fr

Echanges / visite des locaux de l’Agora / Conférence

Saint-Aubin-de-Blaye Gironde



2021-11-16T16:00:00 2021-11-16T20:00:00