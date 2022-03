Zoom sur la plante : de sa graine à son huile essentielle Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

1. La graine : le jardinier botaniste vous ouvre son laboratoire de graines et vous y présente son travail en lien avec celles-ci. 2. Approche botanique de la plante : Les Amis du Jardin Camifolia vous propose une initiation à la botanique 3. La plante a bien poussé, cueillons ses fleurs 4. Enfin, passons à l’extraction de son essence pour les bienfaits que cette plante nous offre : démonstration de distillation d’huiles essentielles.

Inclus dans le billet d’entrée

4 animations retracent le cheminement d’une plante de sa naissance à son utilisation en huile essentielle Jardin Camifolia 11 rue de l’Arzillé 49120 Chemillé Chemillé-en-Anjou Chemillé Maine-et-Loire

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

