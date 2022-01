Zoom sur la perruche à collier Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Zoom sur la perruche à collier Maison Paris Nature, 25 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 février 2022

Vous avez sans doute déjà observé cet oiseau au plumage tropical en vous demandant ce qu’il pouvait bien faire à Paris… Apprenez-en plus sur cet oiseau exotique pourtant bien installé dans la capitale lors d’une conférence en salle suivie d’une observation aux jumelles dans le Parc Floral de Paris. [Atelier] Inscription obligatoire. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Selon les mesures sanitaires en vigueur actuellement, le pass vaccinal est nécessaire à partir de 16 ans, le pass sanitaire à partir de 12 ans et le masque à partir de 6 ans. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Paris 75012 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Balade;Concert

