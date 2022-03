Zoom sur la nouvelle cartographie NATURA 2000 BOUAYE Bouaye Catégories d’évènement: Bouaye

Loire-Atlantique

Zoom sur la nouvelle cartographie NATURA 2000 BOUAYE, 20 mai 2022, Bouaye. Zoom sur la nouvelle cartographie NATURA 2000

BOUAYE, le vendredi 20 mai à 20:00

Zoom sur la nouvelle cartographie NATURA 2000 ——————————————— Découverte des terrains classés NATURA 2000 et point sur l’évolution de la végétation du lac et et de ses rives. Avec Jean-Marc Gillier, Directeur Réserve Naturelle Nationale du lac de Grand-Lieu. Vendredi 20 mai, à 20h, à Bouaye Réservation à [[rnn.grandlieu@snpn.fr](mailto:rnn.grandlieu@snpn.fr)](mailto:rnn.grandlieu@snpn.fr) ou 02 40 32 62 81 Profitons du travail en cours d’actualisation de la cartographie du site classé NATURA 2000 autour du lac, par le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu, et découvrons la diversité de la flore et de ces habitats faisant l’objet d’une protection au niveau européen. Guidé par Jean-Marc Gillier, Directeur de la Réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu, en partenariat avec le Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu. Dans le cadre de la fête de la nature SNPN – Pays de la Loire Grandeur Nature BOUAYE Maison de la Réserve Bouaye Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouaye, Loire-Atlantique Autres Lieu BOUAYE Adresse Maison de la Réserve Ville Bouaye lieuville BOUAYE Bouaye Departement Loire-Atlantique

BOUAYE Bouaye Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouaye/

Zoom sur la nouvelle cartographie NATURA 2000 BOUAYE 2022-05-20 was last modified: by Zoom sur la nouvelle cartographie NATURA 2000 BOUAYE BOUAYE 20 mai 2022 Bouaye BOUAYE Bouaye

Bouaye Loire-Atlantique