La Pointe Saint-Clément, le dimanche 3 octobre à 09:00

Rendez-vous de 9h à 17h, à la Pointe Saint-Clément à Esnandes (17137). Plusieurs ornithologues passionnés vous donnent rendez-vous pour observer les oiseaux migrateurs de passage et apprendre à les identifier. _En partenariat avec les 48h nature, Eurobirdwatch, et la Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon._

Gratuit

Permanence d’ornithologues de la LPO sur le site. Profitez de la présence d’ornithologues pour découvrir les oiseaux migrateurs de passage. La Pointe Saint-Clément Esnandes Esnandes Charente-Maritime

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T17:00:00

