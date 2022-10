ZOOM SUR : ILYA GREEN Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Pour découvrir en famille une sélection d’ouvrages autour d’une thématique.

Ce mois-ci : Ilya Green, autrice et illustratrice jeunesse

Pour tous les âges, sur inscription à partir du 15 novembre +33 4 67 67 36 60 Montpellier

