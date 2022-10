ZOOM SUR : HISTOIRES D’HIVER

ZOOM SUR : HISTOIRES D’HIVER, 3 décembre 2022, . ZOOM SUR : HISTOIRES D’HIVER



2022-12-03 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-03 Découvrez en famille une sélection de livres autour d’une thématique.

Ce mois-ci : les histoires d’hiver et de fin d’année.

Pour tous les âges, sur inscription à partir du 15 novembre dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville