Le Retail Media : un métier d’avenir en pleine croissance Zoom Saint-Calais Catégories d’évènement: Saint-Calais

Sarthe

Le Retail Media : un métier d’avenir en pleine croissance Zoom, 25 novembre 2022, Saint-Calais. Le Retail Media : un métier d’avenir en pleine croissance Vendredi 25 novembre, 14h00 Zoom

Webinaire via zoom inscription obligatoire : http://bit.ly/3E7STPe

Un secteur en plein essor, associant les connaissances en marketing digital pour une application dans le domaine du Retail et de l’e-commerce. Zoom Zoom Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://www.oreegami.com/expert-e-retail-media/ »}] Oreegami lance un nouveau parcours de formation dédié au Retail Media.

Un secteur en plein essor, associant les connaissances en marketing digital pour une application dans le domaine du Retail et de l’e-commerce. Trader digital retail média programmatique, account manager retail media, gestionnaire de campagne retail media, direction de conseil en retail media… des métiers très recherchés évolutifs et bien rémunérés. Ce webinaire sera l’occasion de vous présenter les différents métiers et les objectifs du parcours de formation. Oreegami est un organisme de formation de l’Economie Sociale et Solidaire avec une mission simple : l’excellence de la formation en marketing digital accessible à toutes et tous. Nous sélectionnons sur les soft-skills uniquement et nous accompagnons nos apprenant dans leur évolution personnelle et professionnelle. Nous travaillons avec les plus grandes agences media françaises, et l’ensemble de nos formations sont garanties sans frais d’inscription pour nos apprenants. Pour en savoir plus sur Oreegami : https://www.oreegami.com/expert-e-retail-media/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T14:00:00+01:00

2022-11-25T15:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Calais, Sarthe Autres Lieu Zoom Adresse Zoom Ville Saint-Calais lieuville Zoom Saint-Calais Departement Sarthe

Zoom Saint-Calais Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-calais/

Le Retail Media : un métier d’avenir en pleine croissance Zoom 2022-11-25 was last modified: by Le Retail Media : un métier d’avenir en pleine croissance Zoom Zoom 25 novembre 2022 Saint-Calais Zoom Saint-Calais

Saint-Calais Sarthe