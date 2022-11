EXPLORATION NUMERIQUE – Construire son projet dans le numérique en 3 semaines (Seine-Saint-Denis) Zoom Saint-Calais Catégories d’évènement: Saint-Calais

Sarthe

EXPLORATION NUMERIQUE – Construire son projet dans le numérique en 3 semaines (Seine-Saint-Denis) Zoom, 22 novembre 2022, Saint-Calais. EXPLORATION NUMERIQUE – Construire son projet dans le numérique en 3 semaines (Seine-Saint-Denis) Mardi 22 novembre, 10h30 Zoom

Sur inscription

CONSTRUISEZ VOTRE PROJET PROFESSIONNEL EN 3 SEMAINES ET TROUVEZ VOTRE FUTUR EMPLOI DANS UN SECTEUR QUI RECRUTE ! Zoom Zoom Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://socialbuilder.org/formulaire-candidature-digital-bootcamp-wid/ »}] De quoi s’agit-il ?

Un accompagnement de 3 semaines 100% distanciel et entièrement gratuit pour vous permettre de découvrir les métiers qui recrutent dans le numérique, valider votre projet professionnel et préparer les tests d’entrée en formation

Date et inscription

Démarrage : 14 novembre 2022 (en distanciel)

Pour vous inscrire directement : Formulaire candidature Digital Bootcamp WID – Social Builder Pour qui ?

Toute femme inscrite à Pôle Emploi, résidant dans un quartier prioritaire politique de la ville dans les Hauts-de-Seine (aucun prérequis d’âge ni de diplôme) Programme :

– Retrouver ou maintenir la confiance en soi

– Explorer les métiers du numérique et participer à des ateliers de mise en pratique pour rendre concrètes les notions de code, data, cybersécurité…

– Construire son projet professionnel

– Préparer les tests d’entrée en formation

– Mais aussi : des temps échanges avec les autres participantes pour se soutenir et développer l’esprit d’équipe !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T10:30:00+01:00

2022-11-22T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Calais, Sarthe Autres Lieu Zoom Adresse Zoom Ville Saint-Calais lieuville Zoom Saint-Calais Departement Sarthe

Zoom Saint-Calais Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-calais/

EXPLORATION NUMERIQUE – Construire son projet dans le numérique en 3 semaines (Seine-Saint-Denis) Zoom 2022-11-22 was last modified: by EXPLORATION NUMERIQUE – Construire son projet dans le numérique en 3 semaines (Seine-Saint-Denis) Zoom Zoom 22 novembre 2022 Saint-Calais Zoom Saint-Calais

Saint-Calais Sarthe