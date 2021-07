Montaut-les-Créneaux Village Gers, Montaut-les-Créneaux Zoom patrimoine Village Montaut-les-Créneaux Catégories d’évènement: Gers

Le castelnau s’est structuré au fil des siècles autour du château et de l’église. Au cœur de l’enceinte du village, dont subsiste une tour-porte restaurée, laissez-vous conter durant 30 minutes l’histoire de Montaut-les-Créneaux et partez à la découverte de ses vestiges médiévaux !

Rdv place de la Mairie. Port du masque obligatoire.

Au cœur de l’enceinte du castelnau, laissez-vous conter par un guide-conférencier l’histoire de Montaut-les-Créneaux et partez à la découverte de ses vestiges médiévaux. Village 32810, Montaut-les-Créneaux Montaut-les-Créneaux Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

