du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Salinis

Si nos guides-conférenciers vous disent qu’elle ne remonte qu’au XIXe siècle, sauriez-vous leur indiquer ce qui s’y trouvait avant sa création ? Sa proximité avec la cathédrale, l’ancien tribunal ecclésiastique et l’escalier monumental devraient éveiller votre curiosité. Mais nous ne vous en dirons pas plus, nos guides vous attendent pour en percer tous ses secrets !

Rdv au pied de la tour d’Armagnac. Port du masque obligatoire

Que diriez-vous de découvrir en 30 minutes, montre en main, les dessous de la place Salinis ? Place Salinis Place Salinis, 32000 Auch Auch Jambes Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:45:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00

