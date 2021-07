Auch Allées d'Étigny Auch, Gers Zoom patrimoine « Autour de la place royale » Allées d’Étigny Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Zoom patrimoine « Autour de la place royale » Allées d’Étigny, 18 septembre 2021, Auch. Zoom patrimoine « Autour de la place royale »

le samedi 18 septembre à Allées d’Étigny

Si la place de la Libération, ancienne place royale, est aujourd’hui un lieu de vie incontournable en haute ville, l’histoire qu’elle révèle n’en reste pas moins méconnue du grand public. Situé à l’origine à l’extérieur de la ville médiévale, ce grand espace témoigne de la volonté d’un homme d’embellir au XVIIIe siècle la cité gasconne pour en faire la capitale de sa généralité : l’intendant Antoine Mégret d’Étigny. Zoom patrimoine pouvant être suivi de l’intervention de l’architecte Maylis Roullier-Gall sur la restauration des allées d’Étigny et de l’initiation à la taille de pierre proposée par le lycée Le Garros.

Rdv au pied de la statue de d’Étigny. Port du masque obligatoire

En observant les édifices environnants, venez découvrir un pan de l’histoire auscitaine du Moyen Âge à nos jours ! Allées d’Étigny Allées d’Étigny, 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:00:00;2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Allées d'Étigny Adresse Allées d'Étigny, 32000 Auch Ville Auch lieuville Allées d'Étigny Auch