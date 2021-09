Orthez Mission Locale Orthez, Pyrénées-Atlantiques Zoom métiers des services à la personne Mission Locale Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Mission Locale, le jeudi 30 septembre à 09:30

– Découverte des métiers services à la personne avec la présence de structures locales et d’organismes de formation du secteur. – Echange sur les différents modes de recrutement et contrats de travail existants. – Connaissance des formations liées aux métiers des services à la personne. – Mise à disposition de casques à réalité virtuelle pour mieux appréhender ce secteur d’ctivité

Entrée libre, ouvert à tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T09:30:00 2021-09-30T12:00:00

