Bordeaux Vinyl Market 16 et 17 décembre Zoom Entrée libre et gratuite.

Le Bordeaux Vinyl Market, édition de Noël, ça se passe le week-end du 16 et 17 décembre au 5 bis cours du Médoc, à Bordeaux.

Des tonnes de nouveautés dans les bacs en soul, pop, new-wave, electro, reggae, prog, jazz, hip-hop, reggae… Des pépites que vous ne croiserez pas tous les jours ainsi que plusieurs milliers de disques à 5€ déballés pour la première fois.

Comme d’habitude l’entrée est gratuite et vous aurez de quoi vous restaurer et débattre de vos trouvailles autour d’un verre, tout ça avec un soundsystem de qualité.

Bref, l’événement vinyle de cette fin d’année n’attend plus que vous…

Zoom 5 cours du médoc 33300 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

