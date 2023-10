Bordeaux Vinyl Market Zoom Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Bordeaux Vinyl Market 14 et 15 octobre Zoom Entrée libre et gratuite.

Pour sa 4ème édition, le Bordeaux Vinyl Market accueille encore plus d’exposants (une bonne quinzaine).

Ça se passe les 14 et 15 octobre au 5bis cours du Médoc, à deux pas des quais, l’entrée est gratuite, les disques vinyles se comptent par milliers avec des tonnes de nouveautés, du rock au jazz en passant par la soul, le hip-hop, métal, électro, reggae, afro, new-wave et bien d’autres…

Des bonnes affaires à la pelle et des collectors introuvables sont au programme alors venez dénicher votre pépite !

Zoom 5 cours du médoc 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bordeauxvinylmarket@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Vinyle Disque