Fabcaro, auteur de bandes dessinées et de romans, est dans son genre un spécialiste de l’humour noir, absurde et décalé. Zoom avant plonge littéralement dans son univers. Le spectacle se compose d’un montage équilibré à partir de quatre de ses albums : Open Bar, Moins qu’hier (plus que demain), Formica et Zaï zaï zaï zaï. Les sujets de prédilection – couple, rapport parents-enfants, famille, amis, rapports sociaux et sociétaux – s’amusent de nos comportements, peurs, névroses, ou habitudes. Ils soulignent les non-dits, les malentendus, la bêtise, les jalousies…

De la discussion de couple aux conversations de bistrot, des débats politiciens aux remarques professorales, les situations s’enchaînent dans toute leur diversité.

Sur scène, trois comédiens prennent la position des vignettes de bandes dessinées projetées et jouent la scène qui suit. Les histoires s’enchaînent sur un rythme millimétré entre des ballets de flight-cases qui installent le décor. Une belle mécanique qui parfois s’enraille avec des décalages drôles, des loupés et autres surprises.

Une soirée cinglante et réjouissante en même temps.

Le Vendredi 4 Mars à 20h30

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp

info@theatrelepassage.fr +33 2 35 29 22 81 http://www.theatrelepassage.fr/

