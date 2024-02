Zoom Artiste | Valentine Fiorio « Pimp my deck ! » Office de tourisme Ondres, lundi 18 mars 2024.

Zoom Artiste | Valentine Fiorio « Pimp my deck ! » Office de tourisme Ondres Landes

Graphiste de formation Valentine, décide en 2018 de s’orienter vers un métier artisanale et artistique.

Jonglant entre macramé et mandala, dans son atelier de Saint-Martin-de-Seignanx, au quartier neuf, cette créative a à coeur de transmettre sa passion à travers des kits et tutos.

Entre deux réalisations, Valentine aime redonner vie à de vieux objets ou encore « pimper » les murs de collectivités ou particuliers.

Depuis bientôt plus de 5 ans, les planches de skate, usées, cabossées ou cassées ont trouvées grâce aux yeux de cette artiste, dont maîtrise du geste et lâché prise sont les maitres mots.

À découvrir du lundi au vendredi 10h à 13h et de 14h à 18h. .

Début : 2024-03-18 10:00:00

fin : 2024-04-30 18:00:00

Office de tourisme 1819 avenue du 11 novembre 1918

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine

