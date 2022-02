ZOOL – Pièce chorégraphique Paimpol, 12 mars 2022, Paimpol.

ZOOL – Pièce chorégraphique Rue Bécot La Sirène Paimpol

2022-03-12 – 2022-03-12 Rue Bécot La Sirène

Paimpol Côtes d’Armor

ZOOL est une créature étrange, un être poétique et fantasmagorique. Tour à tour minérales, primitifs, animales et modernes, ses jeux de métamorphoses révèlent un être en perpétuelle re-construction. Être de chair et de papier, ZOOL convoque toutes les mythologies sans faire clairement référence à une seule. Doit-on prendre ZOOL au sérieux ? Sans doute pas. Sans doute un peu. Sorte de genèse aux atours drolatiques, ZOOL nous invite à découvrir des tentatives d’accomplissement et de faux rites de passages issus de notre société moderne.

lasirene@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 20 36 26 https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/se-divertir/culture/la-sirene-paimpol/

Rue Bécot La Sirène Paimpol

