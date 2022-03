ZOOdiaque, 16 avril 2022, .

Trois musiciennes conteuses embarquent les enfants dans un monde onirique d’animaux fantastiques et de boîtes à musique, où les mots et les notes s’enchaînent avec rythme et poésie.

L’ensemble 2e2m propose ici une version jouée et contée des Tierkreis de

Stockhausen, adaptée aux très jeunes publics (dès 4 ans).

Chaque signe raconte une histoire, celle d’un animal ou d’une créature, avec humour et tendresse.

La musique y répond en écho, voyageant dans des univers variés et une exploration sonore riche. Piano, violon et flûte offrent un éventail large de textures, de volumes et de modes de jeux.

Les musiciennes racontent des histoires qu’elles ont elles-mêmes écrites, puisant dans leurs imaginaires d’artistes et de mères. Elles jouent avec autant de plaisir avec les mots et les notes.

