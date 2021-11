Zoo Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 15 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 15 mars au 15 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h30

et dimanche de 15h à 16h30

Trop humain ? Une œuvre qui réveille notre passé, interroge le présent et imagine l’avenir, adaptée du célèbre roman Les animaux dénaturés.

Ce projet est né d’une invitation du Musée d’Orsay à Emmanuel Demarcy-Mota et la Troupe du Théâtre de la Ville. Il s’agissait d’imaginer une création en lien avec l’exposition Les origines du monde. L’invention de la nature au XXIe siècle. Son originalité est d’associer des conseillers scientifiques tels que la neurochirurgienne Carine Karachi et l’astrophysicien Jean Audouze à l’ensemble du processus, pour mesurer combien les questions soulevées ici, en un temps rendu incertain par la pandémie, sont comme les premières échappées d’une boîte de Pandore aux profondeurs indéfinies.

ZOO s’empare des questions qui se posent, notamment depuis L’Origine des espèces de Darwin en 1857, sur l’homme et l’animal. La pièce est une adaptation par Vercors lui-même de son célèbre roman Les animaux dénaturés. Revenant sur les traces du fameux « chaînon manquant », la pièce organise les débats sous forme de procès, réunissant force témoins et interrogatoires. Humanité et Humanisme viennent y occuper une place centrale.

