Zoo ou l’assassin philanthrope Théâtre de la Ville – Abbesses Paris, mardi 23 avril 2024.

Du mardi 23 avril 2024 au mardi 07 mai 2024 :

.Public adultes. payant

De 8 à 30 euros.

Quand le meurtre d’un nouveau-né d’espèce inconnu entraîne un procès sur l’origine de notre humanité.

En une controverse passionnante, à la fois profonde et fantastique, Zoo interroge notre humanité et ses origines. Organisant les débats sous forme d’enquête, elle voit bientôt la notion de « race » et ses corollaires douteux s’inviter dans les échanges. Le roman s’inscrit pleinement dans les oeuvres nées des grands drames du XXe siècle et de la révélation de leurs atrocités, tout en anticipant, à l’image de fables visionnaires et dystopiques, les questions contemporaines liées à l’anthropocentrisme et au transhumanisme.

NOUVELLE ÉTAPE DU SPECTACLE EN COLLABORATION AVEC L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE DORCY RUGAMBA EN ÉCHO À LA 30e COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE DES TUTSIS AU RWANDA (1994 – 2024)

Texte Vercors

Mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

D’après « Zoo ou l’Assassin philanthrope » et « Les Animaux dénaturés » de Vercors Assistante à la mise en scène Julie Peigné Collaborateurs artistiques Christophe Lemaire, François Regnault Conseillers scientifiques Carine Karachi, Jean Audouze, Marie-Christine Maurel, Georges Chapouthier Scénographie Yves Collet, Emmanuel Demarcy-Mota Lumière Christophe Lemaire, Yves Collet Musique Arman Méliès Costumes Fanny Brouste Son Flavien Gaudon Vidéo Renaud Rubiano Masques Anne Leray Maquillages & coiffures Catherine Nicolas Accessoires Erik Jourdil

Avec Marie-France Alvarez, Charles-Roger Bour, Céline Carrère, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Anne Duverneuil, Sarah Karbasnikoff, Stéphane Krähenbühl, Gérald Maillet, Ludovic Parfait Goma, Mathias Zakhar

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/theatre/zoo-ou-lassassin-philanthrope https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/theatre/zoo-ou-lassassin-philanthrope

Jean-Louis Fernandez