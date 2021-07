Zoo Monsters – Le grand coloriage Aix-en-Provence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Zoo Monsters – Le grand coloriage 2021-07-03 14:00:00 – 2021-07-03 19:00:00 Parc Vilers Avenue Saint-John Perse

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Avec son exposition Zoo Monsters proposée au lieu 9 à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence et Battle Monsters, une chasse aux monstres en centre-ville, Stan Manoukian crée pour la manifestation c’est Sud une impressionnante fresque de plus de 10 mètres de long à colorier en direct et signe dans le même temps l’affiche de l’évènement.



Préparez-vous à faire chauffer les feutres ! Et venez rencontrer l’auteur autour d’une séance de dédicaces en plein air.

Une fresque géante pour C’est Sud.

Le dessinateur réalise un décor géant dans lequel ses monstres prennent vie. Et pour apprivoiser ces curieuses bestioles, il vous invite à les mettre en couleurs pour mieux vous familiariser avec son univers.

+33 4 42 16 11 61 https://www.bd-aix.com/2021/06/23/zoo-monsters-le-grand-coloriage/

Avec son exposition Zoo Monsters proposée au lieu 9 à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence et Battle Monsters, une chasse aux monstres en centre-ville, Stan Manoukian crée pour la manifestation c’est Sud une impressionnante fresque de plus de 10 mètres de long à colorier en direct et signe dans le même temps l’affiche de l’évènement.



Préparez-vous à faire chauffer les feutres ! Et venez rencontrer l’auteur autour d’une séance de dédicaces en plein air.

dernière mise à jour : 2021-06-25 par