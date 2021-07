Zoo Monster – Stan Manoukian Aix-en-Provence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Zoo Monster – Stan Manoukian 2021-07-03 08:30:00 08:30:00 – 2021-08-29 18:00:00 18:00:00 Les Allées 300 Avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cet artiste s’est imposé en roi des monstres à force de morceaux de bravoure dessinés et d’une imagination fertile. Qu’ils soient extraterrestres ou nés des gouffres les plus profonds de la Terre, ses étranges bestioles vous transportent dans un monde fantastique et surréaliste où la nature est toujours omniprésente.



Entre Gustave Doré, le Muppet Show, Tim Burton et Dave Cooper, ses étranges bestioles, toutes plus attachantes les unes que les autres, vous en font

voir de toutes les couleurs. Un bestiaire de monstres des plus surprenants qui plaît tout autant aux petits qu’aux grands



Inspiré par la peinture romantique et les gravures du XIXe siècle, admirateur de Franklin Booth et Bernie Wrightson, le travail de Stan Manoukian s’inscrit dans le mouvement Lowbrow aux côtés d’Amandine Urruty et Mark Ryden : à la fois naturaliste et surréaliste, ses compositions extrêmement détaillées nous montrent une nature foisonnante peuplée d’une multitude de créatures fantastiques.



Auteur de bande dessinée et storyboarder pour le cinéma, Stan Manoukian débute sa carrière avec Vincent Roucher, sous le nom Stan et Vince. En 2011, le duo obtient le Fauve jeunesse au Festival d’Angoulême pour l’album Chronokids avec Zep. En solo, Stan commence en 2007 à dessiner un monstre par jour. Cela durera durant trois ans, jusqu’à ce que ce projet artistique d’envergure donne naissance à un premier album chez Ankama, Diary of inhuman species.

Depuis, l’auteur continue son projet en créant des illustrations de plus en plus grandes et complexes, établissant un style graphique et un bestiaire unique. Sa technique, extrêmement longue et exigeante, utilise la hachure et l’estompe, à l’encre ou à la mine de plomb. Ses publications sont aujourd’hui foisonnantes et ses monstres font l’objet d’expositions à travers le monde.



Avec la complicité du Museum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence et la Galerie Glénât.

Le bestiaire fantastique de Stan Manoukian à découvrir près de chez vous au Lieu 9. Stan Manoukian ouvre les portes de son cabinet de curiosités et convie les visiteurs à un fascinant voyage dans un monde fait d’étranges créatures.

+33 4 42 16 11 61 https://www.bd-aix.com/

