Chaperons rouges, flaques, crues soudaines et autres micro-récits tangentiels Zoo Galerie Nantes, 3 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-03 14:00 – 19:00

Gratuit : oui

Le centre d’art Zoo accueille six jeunes artistes fraîchement diplômés des mentions Art et Magma de l’École supérieure d’art et de design TALM Le Mans, poursuivant en cela son engagement en faveur de la jeune création et de l’émergence, après avoir reçu en septembre dernier les diplômés de l’École des Beaux-Arts de Nantes pour l’exposition Prima Materia. Avec Nathan André, Rym Esseghaier, Elena Galeeva, Gabriel Grillot, Jihye Jung et Jingqi Yuan. Les six interventions réunies à l’intérieur de l’exposition sont autant de propositions inattendues et poétiques, déviantes et touchantes, mais aussi terriblement actuelles et parfois, comble de l’impensable dans le milieu de l’art contemporain, elles peuvent aussi nous faire sourire.

Zoo Galerie Centre Ville Nantes 44100

02 55 11 88 45 http://www.zoogalerie.fr contact@zoogalerie.fr 0255118845 https://www.zoogalerie.fr/contact