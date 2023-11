Attention Deficit Disorder – Festival de création contemporaine Zoo Galerie Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Attention Deficit Disorder – Festival de création contemporaine Zoo Galerie Nantes, 17 novembre 2023, Nantes.

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Zoo lance la 2e édition de son festival Attention Deficit Disorder, consacré à la création contemporaine. Au programme, chaque soir à partir de 19h :Jeudi 16 novembre 2023 – Soirée Poésie, en partenariat avec la Maison de la Poésie de Nantes :- Lecture-concert « Les chants de Kiepja »,- Lecture-performance par Yoann Thommerel et lancement de son nouveau livre paru dans la collection Fraîches Fictions, ZéroDeux Éditions,- Performance de Charly Bechaimont. Vendredi 17 novembre 2023 – Soirée Design, Carte blanche à Rich Designers :- Table ronde avec Barreau Charbonnet, Florence Doléac, Aurélien Meyer / Atelier Blam, modérateurs : Rich Designers,- Performance de Théo Cascian. Samedi 18 novembre 2023 – Soirée Cinéma indépendant, projections de films d’artistes :- « Churchill, Polar Bear Town » d’Annabelle Amoros, 2021 – 37 min.- « Leaks » d’Alain Declercq, 2023 – 1h30- « Grandeur nature » d’Arnaud Dezoteux, 2023 – 37 min. Page événement facebook Zoo Galerie Centre-ville Nantes 44100

Zoo Galerie
12 Rue Lamoricière
Nantes 44100
02 55 11 88 45
http://www.zoogalerie.fr
contact@zoogalerie.fr

