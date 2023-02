ZOO DES SABLES D’OLONNE ZOO DES SABLES D’OLONNE LES SABLES D OLONNE Catégories d’Évènement: LES SABLES D OLONNE

ZOO DES SABLES D’OLONNE ZOO DES SABLES D’OLONNE, 4 février 2023, LES SABLES D OLONNE. ZOO DES SABLES D’OLONNE ZOO DES SABLES D’OLONNE. Un spectacle à la date du 2023-02-04 à 00:00 (2023-02-04 au ). Tarif : 17.4 à 17.4 euros. Valable du 04/02 au 12/11/2023 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Offrez-vous une parenthèse nature ! À deux pas des plages, rencontrez 500 animaux exotiques ! Lions, girafes, panthères de l’Amour, singes, pandas roux et fourmiliers géants vous attendent dans un environnement préservé et verdoyant. Une véritable oasis en bord de mer !INFORMATIONS PRATIQUESOuverture du 04/02 au 12/11/2023 sans interruptionFévrier-mars : 13h30-18h30 Avril-Mai-Juin : 9h30-19h Juillet-Août : 9h30-19h30 Septembre : 9h30-19h Octobre-Novembre : 13h30-18h30 (17h30 à l’heure d’hiver)TARIFS• Tarif Adulte : à partir de 11 ans• Tarif Enfant : de 3 à 10 ans inclus Votre billet est ici ZOO DES SABLES D’OLONNE LES SABLES D OLONNE Route du Tour de France Vende Valable du 04/02 au 12/11/2023 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Offrez-vous une parenthèse nature ! À deux pas des plages, rencontrez 500 animaux exotiques ! Lions, girafes, panthères de l’Amour, singes, pandas roux et fourmiliers géants vous attendent dans un environnement préservé et verdoyant. Une véritable oasis en bord de mer ! INFORMATIONS PRATIQUES



