Samedi 16.09 à 15h00

Jardin Zoologique de l’Habitation Latouche

Plongez dans l’héritage martiniquais avec une visite guidée spéciale qui révèle le zoo sous une perspective unique : celle du patrimoine local.

✨ Tarif d’entrée standard

Places limitées – Réservez votre spot !

Réservations à contact@zoodemartinique.com

zoo de martinique Anse Latouche, Le Carbet 97221, Martinique Le Carbet 97221 Martinique +596 596 52 76 08 https://www.zoodemartinique.com [{« type »: « email », « value »: « contact@zoodemartinique.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +596 596 52 76 08 »}] [{« link »: « mailto:contact@zoodemartinique.com »}] Le zoo de Martinique est un parc zoologique français situé sur l’île de la Martinique, dans la commune du Carbet. Il occupe un site de trois hectares, sur lesquels il présente environ 150 animaux de 40 espèces. Il se situe sur le site de l’Habitation Anse Latouche. parking voitures, taxis et bus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

