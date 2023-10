Week-end festif au zoo de Lille ! ZOO de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Week-end festif au zoo de Lille ! ZOO de Lille Lille, 28 octobre 2023, Lille. Week-end festif au zoo de Lille ! 28 et 29 octobre ZOO de Lille Animations gratuites pour les visiteurs du zoo. Les allées du zoo, aux couleurs de saison, vous proposent un week-end festif et pédagogique.

Au programme : Grand jeu “Moi, je suis une sorcière !” : Vous avez toujours voulu devenir un sorcier ou sorcière ? Petits et grands venez participer à ce grand jeu qui vous fera évoluer dans le monde de la sorcellerie et des sorcières d’autrefois pour quelques heures. Les visiteurs déguisés sont les bienvenus ! Samedi et dimanche de 14h à 16h30 avec l’association Takoda. Stand pédagogique : Venez à la rencontre de l’équipe de médiation scientifique du zoo pour échanger sur les missions du zoo et en savoir plus sur les insectes. Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Les Sœurs Glockenspiel : Les sorcières de la Cie Combin’Art nous feront l’horreur de déambuler dans le zoo ! Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h (durée des passages : 45 minutes) La Cie Bohemian Karavan : Déambulation drôle et instructive où les visiteurs pourront découvrir l’usage ancestrale d’objets, fluides et autres plantes sous couvert d’anecdotes cocasses. Dimanche 29 uniquement, à 11h, 14h30 et 16h (durée des passages : 45 minutes) ZOO de Lille Avenue Mathias Delobel, 59000 Lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://www.lille.fr/Zoo-de-Lille https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=d831ed4d-74f0-42d5-8e41-c0817eacc64d;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=d831ed4d-74f0-42d5-8e41-c0817eacc64d Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:30:00+02:00

