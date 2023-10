Ces vacances d’automne au zoo : des jeudis animés ! ZOO de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Ces vacances d’automne au zoo : des jeudis animés ! ZOO de Lille Lille, 26 octobre 2023, Lille. Ces vacances d’automne au zoo : des jeudis animés ! 26 octobre et 2 novembre ZOO de Lille Animations gratuites pour les visiteurs du zoo. Au programme : *« Quelle horreur ! Une araignée » *: C’est la consternation, Pénélope a disparu. Aidez-nous à résoudre le mystère. A travers cette enquête policière, découvrez les mœurs des araignées, ce qui les menace et leur utilité. Repartez avec votre fabrication pour accueillir les araignées dans votre jardin. Jeudi 26 octobre. « Mal-aimés et super-héros » : Tout comme Batman, la chauve-souris est très utile dans la nature ! A travers les super-héros connus ou moins connus, venez découvrir des plantes et des animaux mal-aimés. Venez comprendre leur utilité. Jeudi 2 novembre. ZOO de Lille Avenue Mathias Delobel, 59000 Lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://www.lille.fr/Zoo-de-Lille https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=d831ed4d-74f0-42d5-8e41-c0817eacc64d;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=d831ed4d-74f0-42d5-8e41-c0817eacc64d Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T10:00:00+02:00 – 2023-10-26T13:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-26T10:00:00+02:00 – 2023-10-26T13:00:00+02:00
2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:30:00+01:00

