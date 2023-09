5e édition de la Flo’WeRun ZOO de Lille Lille, 7 octobre 2023, Lille.

5e édition de la Flo’WeRun Samedi 7 octobre, 09h30 ZOO de Lille Sur Inscription

Mieux faire connaître la cardiomyopathie du peripartum et ses symptômes, c’est aujourd’hui le combat de toute sa famille, à travers l’association « Cœur des Mamans Priorité Prévention ».

Le 7 octobre prochain, la communauté IÉSEG se mobilise pour cette cause, avec la Flo’WeRun, une marche / course solidaire ! Rendez-vous à La Citadelle de Lille dès 9h30, pour participer à une course de 5 kms ou une marche de 3 kms.

La Flo’WeRun est ouverte à tous : adultes ou enfants (même en trottinette, vélo, et poussette !). Cette année encore, la course sera en format hybride :

Pour ceux qui sont loin de Lille, chaussez vos baskets pour réaliser vos kilomètres depuis chez vous à la date qui vous convient, et envoyez votre photo !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:30:00+02:00

IÉSEG School of Management