Les journées de la conservation au zoo

16 et 17 septembre

ZOO de Lille

Un don libre pour la conservation pour une entrée libre

Le principe de ce week-end est simple : un don libre pour la conservation = une entrée libre au zoo.

Des associations activement engagées sur le terrain et investies dans la transmission de leur passion seront présentes, permettant ainsi le partage de leur raison d'être et de leurs missions avec les visiteurs.

Les associations participant aux journées de la conservation au zoo de Lille sont :

ABConservation, seule association entièrement dédiée à l'étude et à la protection du binturong.

CPPR, sensibilisant le public à la préservation du panda roux et récoltant des fonds pour participer à sa conservation dans la nature.

Le GON, association d'étude et de protection de la faune et de ses habitats dans la région Hauts-de-France.

Zooalil, l'association des amis du zoo qui collabore avec le zoo par des initiatives de sensibilisation et de mobilisation du public.

Les dons récoltés seront reversés aux associations, leur permettant ainsi de continuer à mener le combat qui nous concerne tous, celui de la sauvegarde des espèces.

ZOO de Lille
Avenue Mathias Delobel, 59000 Lille

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

