Gratuit, Sur inscription (limite de participants : 25)

Soirée découverte sur les rapaces nocturnes et plus spécifiquement sur l’Effraie des clochers handicap moteur mi Zoo de La Boissière du Doré La Boissière-du-Doré La Châtaigneraie La Boissière-du-Doré 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire Venez découvrir les rapaces nocturnes et la vie de l’Effraie des clochers.

Ateliers interactifs et immersifs pour découvrir le cycle de vie d’une Effraie, ses enjeux et les moyens de la conserver.

Présentation d’un programme de ressencement des sites de nidification de l’Effraie des clochers sur le territoire local (entre Haute Goulaine, Champtoceaux, Saint-Pierre-Montlimart et Saint Crespin sur Moine), programme participatif ouvert aux bénévoles volontaires.

