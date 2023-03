ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ ZOO LA BOISSIERE-DU-DORE, 21 février 2023, LA BOISSIERE DU DORE.

VALABLE POUR UNE ENTRÉE JUSQU’AU 12 NOVEMBRE 2023 SELON CALENDRIER D’OUVERTURE DU SITE CONTREMARQUE À ÉCHANGER SUR PLACE Gratuit pour les moins de 3 ans Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le Parc Zoologique de La Boissière du Doré situé en plein cœur du vignoble nantais à seulement 30 minutes de Nantes et Cholet vous invite à un voyage en famille autour du monde à la rencontre de plus de 1 100 animaux dans un cadre naturel et ombragé de 25 hectares. Découvrez plus de 200 oiseaux en vol libre, lors de notre spectacle unique haut en couleur. Toute l’année, nos médiateurs pédagogiques partent à votre rencontre lors des nourrissages commentés pour vous faire découvrir nos animaux du parc sous un nouvel angle.En 2023, sera inauguré « La Terre sacrée des Tigres ». Ce nouveau territoire de près de 3 hectares pour notre couple de tigres de Sumatra illustre l’engagement du parc en faveur du bien-être de ses pensionnaires.INFORMATIONS PRATIQUES• Prévoir environ 3h30 de visite • Fermeture des caisses deux heures avant la fermeture du parc• Accessible pour les personnes à mobilité réduitePique-nique autorisé à l’intérieur et l’extérieur du parc sur les aires aménagées Sur place : snack/restaurant, buvette, boutique, WC Stationnement pour camping-cars autorisé Accès : à 30 minutes de Cholet et de Nantes, sortie Vallet.

ZOO LA BOISSIERE-DU-DORE LA BOISSIERE DU DORE La châtaigneraie Loire-Atlantique

