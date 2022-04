Zones de fusion Châteauneuf-le-Rouge, 7 mai 2022, Châteauneuf-le-Rouge.

Zones de fusion MAC Arteum Le Château – Hôtel de Ville Châteauneuf-le-Rouge

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-09 18:00:00 18:00:00 MAC Arteum Le Château – Hôtel de Ville

Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône Châteauneuf-le-Rouge

Arteum Mac veut mettre en avant comment des artistes récemment issus des écoles d’art de Paris, Lyon, Aix, Marseille… (ici majoritairement des femmes) s’approprient des techniques traditionnelles, artisanales, ancestrales, soufflent le verre, à la canne ou au chalumeau, le gravent, le sablent… Comment ces pratiques réinventées avec une liberté de création conduisent à l’accumulation, au bris, à la dissolution, la déformation, le verre devenant contenant, contenu…



Le lieu, avec son espace d’exposition constitué de salles distinctes réparties sur 200 m², permet d’offrir un périmètre dédié, un univers propre à chaque artiste, même si certains se croisent et se côtoient. Un dialogue s’instaure entre le verre et d’autres matériaux, d’autres procédés, d’autres métamorphoses : éléments naturels, dispositifs lumineux, contrastes des matières, transparence et opacité se dévoilent.



Le verre s’affranchit le plus souvent de l’objet et du socle.



Les artistes invités en explorent la texture comme une matière vivante, organique. Autant d’expériences et de richesse des différentes formes de ce matériau fascinant, tantôt support, tantôt médium, portant leurs interrogations, leurs démarches artistiques personnelles et leurs problématiques.

Démarche conceptuelle et expérience du faire se frôlent et interfèrent.



Vernissage le vendredi 6 mai à partir de 19h.

Arteum Mac souhaite, à travers cet événement, explorer la dimension contemporaine du verre, en privilégiant l’installation et en offrant une visibilité particulière à de jeunes créateurs

communication.arteum@gmail.com +33 6 19 23 33 92 http://www.mac-arteum.com/

