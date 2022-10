Acculturation aux métiers de Développeurs et jeux cognitifs Zone01 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Acculturation aux métiers de Développeurs et jeux cognitifs
Jeudi 24 novembre, 14h00
Zone01

Entrée libre

Acculturation aux métiers de Développeurs et découverte de l’agence Zone01 handicap moteur mi Zone01 24 place St Marc, 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://zone01rouennormandie.org/ »}] A traves cet évènement vous pourrez découvrir toute la richesse des métiers de développeurs et surtout l’agence Zone01 qui par sa pédagogie disruptive fera potentiellement de vous un talent du numérique.

Zone01 c’est l’agence de talents du numérique qui identifie, forme à l’excellence et accompagne votre carrière de futur codeur/développeur. Zone01, est une zone d’intelligence collective qui regroupe : un campus de formation aux métiers du numérique et une communauté d’entreprises partenaires.

Plus d’infos sur : https://zone01rouennormandie.org/

Au programme :

– Découverte des métiers

– Jeux cognitifs

– Présentation plateforme AUCUN PRE-REQUIS

