Seine-Saint-Denis Atelier de Création Photographique avec Maud Martin Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis, 26 août 2023, Saint-Denis. Atelier de Création Photographique avec Maud Martin Samedi 26 août, 13h30, 16h30 Zone sensible, le parti poétique Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles (10 places maximum par créneau) Le 26 août, journée placée sous le signe de la photographie avec l’exposition des lauréat.es de Wipplay, Eau ! Mon jardin, l’équipe du Parti Poétique se fait le plaisir d’accueillir la photographe Maud Martin, pour deux ateliers de création photographique.

Les participant.e.s recherchent et photographient l’élément de l’environnement qui leur plait, leur parle le plus : arbre, eau, pierre, fleur ou oiseau. Il.elles choisissent ensuite quelle pose ou partie d’eux.elles-même ils désirent associer à cet élément.

Serions-nous chevelure d'herbes sauvages ? Un corps plein d'élan comme un bouleau ? Zone sensible, le parti poétique 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis

2023-08-26T13:30:00+02:00 – 2023-08-26T15:30:00+02:00

© Maud Martin

