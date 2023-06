Vacances Sensibles / Atelier « Semis » Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis, 26 juillet 2023, Saint-Denis.

Dans le cadre des vacances à Zone Sensible, l’équipe du parti poétique propose des ateliers pédagogiques sensibles autour du vivant. Sensible, car nous pensons que c’est par cette approche que nous pouvons tenter de répondre aux enjeux contemporains et notamment la crise écologique en cours.

Comment mieux percevoir le vivant ? Comment mieux l’éprouver ? Comment, à travers des expériences sensibles, retrouver une relation à l’égard du vivant ? C’est à ces questions que nous tentons de répondre avec notre équipe, en proposant des ateliers autour de la biodiversité, des abeilles, du goût et de l’art et de l’environnement.

Nos ateliers proposés sont les suivants : semis, abeilles / reines du vivant, chasse au trésor, illustration végétale en collaboration avec des artistes… Pour chacun de nos ateliers, nous travaillons à partir de la faune et la flore de la ferme, que ce soit à partir d’observations ou par une cueillette raisonnée de plantes, d’aromates ou de légumes. Ces arts de l’attention et de l’observation nous permettent ainsi d’imaginer un autre rapport à notre alimentation.

Nous voulons mettre les participant.es au cœur de la ferme, pour qu’ils et elles soient en contact direct avec le vivant, leurs saisons, leurs territoires, et ainsi pouvoir se réapproprier nos liens et nos relations au vivant, dont nous faisons humblement partie.

Zone sensible, le parti poétique 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T12:00:00+02:00

© Zone Sensible – Parti Poétique