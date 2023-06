Spectacle vivant / Le Cabaret d’Ici : Spectacle participatif de la compagnie La Pépite Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Le samedi 22 juillet, dans le cadre de l'été culturel, l'équipe du Parti Poétique se fait le plaisir d'accueillir la compagnie La Pépite, qui présentera son spectacle « Le Cabaret d'Ici ».

C’est l’histoire d’une femme voyageuse qui décide de faire un cabaret là tout de suite. Pour faire une pause dans sa vie car elle est dépassée par la vitesse du monde. Par peur d’être seule. Parce qu’elle trouve que c’est ce qu’il y a de mieux à faire à cet instant.

Elle arrive avec son vélo cargo trouve cet endroit préfiguré pour qui veut venir faire un cabaret, elle s’installe avec ce qui est là et commence à parler. Elle commence par expliquer où elle était avant d’être là.

Puis elle invente et invite à créer avec elle dans le moment présent avec celles et ceux qui sont là.

