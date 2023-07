Atelier d’art graphique et d’illustration végétale Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis, 22 juillet 2023, Saint-Denis.

Atelier d’art graphique et d’illustration végétale 22 et 26 juillet Zone sensible, le parti poétique Gratuit sur inscription

Dans le cadre de l’été culturel et des Vacances Sensibles, l’équipe du Parti Poétique accueille à Zone Sensible les artistes Jérôme Boccia & Pauline Levy pour un atelier d’illustration botanique.

——

L’atelier se déroulera en 2 temps:

De 15h à 16h :

Dans un premier temps, l’atelier avec Jérôme Boccia propose à un jeune public une observation attentionnée du milieu naturel. À cet effet, l’illustration botanique est introduite comme un outil de sensibilisation exemplaire. Celle-ci étant une pratique artistique basée sur l’observation scientifique, elle incite, de manière ludique, le dessinateur à affiner son regard, découvrir et apprécier les multiples structures du monde végétal.

Votre intervenant :

Après une formation aux Beaux-Arts de Venise et au Royaume Uni, c’est à l’EHESS de Paris que Jérôme entame, en 2020, une recherche sur la phénoménologie de l’environnement naturel.

Observer le monde végétal l’a amené à revaloriser la pratique de l’illustration botanique, perçue comme un véritable outil de sensibilisation environnementale. Travailler avec un jeune public à Zone Sensible signifie rapprocher deux réalités distinctes, celles du milieu urbain et du milieu naturel, mais aussi de réfléchir au regard porté sur le milieu naturel et de prendre le temps de le comprendre, de s’approprier ses formes et de l’apprécier à sa juste valeur.

De 16h à 17h :

Dans un second temps, l’atelier portera sur l’observation des formes et couleurs de la biodiversité présente à Zone Sensible afin de créer un carnet de compositions graphiques.

Au premier abord, l’espace du lieu se présente tel un nuancier de verts ; en observant davantage, les fleurs se révèlent et attirent l’œil de par la vivacité de leur coloris et leurs différents aspects. Les enfants seront invités à participer à ce temps d’appréciation de l’espace environnant pour ensuite passer à un temps de cueillette des fleurs et plantes qui les auront captivées. Ces fleurs deviendront alors l’outil principal de l’atelier : elles serviront de tampons pour imprimer leurs formes sur du papier et créer un bouquet imprimé. Dans un dernier temps, si les impressions se font multiples, il sera possible de réunir ce travail en un petit carnet relié.

Votre intervenante :

Designer graphique depuis plusieurs années, elle s’amuse avec les formes et les mouvements au sein d’un espace. Comment s’imprégner d’un espace vivant ? Comment le déchiffrer ? Et comment le retranscrire dans un espace 2D ?

En travaillant ces notions à Zone Sensible, il s’agira pour le jeune public d’être dans l’espace, de le comprendre et d’en proposer une interprétation graphique personnelle, et ce en s’intéressant aux différents sens, tels que le toucher et la vue.

Tarif : Gratuit sur inscription (10 places pour chaque atelier)

Public : Enfants (pouvant être accompagnés par un.e adulte), à partir de 8 ans, adultes

Zone sensible, le parti poétique 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-illustration-botanique »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T17:00:00+02:00

©zonesensible