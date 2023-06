Spectacle Vivant / Le Cabaret Mobile : Une déambulation artistique et contée, créative et participative de la compagnie La Pépite Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Le samedi 22 juillet, dans le cadre de l'été culturel à Zone Sensible, l'équipe du Parti Poétique se fait le plaisir d'accueillir la compagnie La Pépite pour représenter son spectacle « Le Cabaret Mobile », avec Estelle Bertin. Une déambulation artistique et contée, créative et participative, pour toutes et pour tous, pour l'espace public.

_____________________________ Le dispositif :

Une femme qui aime raconter des histoires, se promener et rencontrer les gens, arpente l’espace public à bord de son vélo cargo. Celui-ci peut devenir une scène mais renferme aussi des accessoires propices à la création. A travers ses rencontres elle interroge la création : qu’est-ce qui fait que l’on crée et pourquoi ?

Selon ce qu’elle ressent du moment présent et les envies des personnes rencontrées, elle pourra proposer un conte, une parole poétique, une chanson ou un morceau de musique.

Une fois qu’elle s’est mise en scène elle propose à la personne ou aux personnes rencontrée.s de créer avec elle.

Les créations peuvent être diverses : un conte inventé et partagé, un écrit (poème ou histoire), une improvisation musicale, un acte sympbolique… Elle cherche à mettre en confiance les personnes pour qu’elles partent à la recherche de leur propre créativité. Elle va à la rencontre des gens mais ne les force à rien. Elle peut juste discuter avec eux si ceux/celles-ci ne souhaitent pas entrer en création avec elle. Elle cherche à entrer en résonnance avec leur imaginaire et leur sensibilité.

Zone sensible, le parti poétique
112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

