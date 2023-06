Le cabaret mobile et Le cabaret d’Ici Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis Le cabaret mobile et Le cabaret d’Ici Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis, 22 juillet 2023, Saint-Denis. Le cabaret mobile et Le cabaret d’Ici Samedi 22 juillet, 14h00 Zone sensible, le parti poétique Le Cabaret mobile est une forme de spectacle déambulatoire

Une artiste à vélo cargo part à la rencontre des publics pour leur proposer un moment artistique (conte, lecture d’un poème, chant…) selon ce qu’elle ressent de la rencontre. Ainsi elle a avec elle des outils artistiques déployables selon le ressenti du moment présent. Elle invite alors les personnes rencontrées à un moment de création collective (écriture d’un poème à plusieurs mains, moment de musique,

danse, une histoire à inventer). Dans ces instants, l’idée est de créer un

moment artistique spontané au plus près de l’envie et de l’énergie que la

personne contactée propose. Le Cabaret d’ici

Le Cabaret d’ici est un solo, spectacle théâtral qui mêle poésie, chant, théâtre, improvisation et propose aux spectateurs d’intervenir dans le spectacle. La forme est fixe. Cette même femme arrive à bord de son vélo cargo dans un endroit dédié. Elle branche son micro, installe son tapis, découvre les personnes qui sont là et prend la parole.

Elle raconte son parcours avant d’être là et comment la vitesse du monde l’a déconnectée d’elle-même. Zone sensible, le parti poétique 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00 ©Marcela Barrios Détails Catégories d’Évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Zone sensible, le parti poétique Adresse 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Ville Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis

Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

Le cabaret mobile et Le cabaret d’Ici Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis 2023-07-22 was last modified: by Le cabaret mobile et Le cabaret d’Ici Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis 22 juillet 2023