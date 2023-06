Vacances Sensibles / Atelier École du Bien-Manger « Végétaliser l’apéritif » avec la cheffe Ranwa Stephan Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis, 12 juillet 2023, Saint-Denis.

Vacances Sensibles / Atelier École du Bien-Manger « Végétaliser l’apéritif » avec la cheffe Ranwa Stephan Mercredi 12 juillet, 16h30 Zone sensible, le parti poétique Atelier organisé dans le cadre des « Vacances Sensibles », cycle de trois ateliers à destination des centres de loisirs.

Le mercredi 12 juillet, l’équipe de Zone Sensible se fait le plaisir d’accueillir la cheffe Ranwa Stephan (Les Délices de l’Ogresse), pour un premier atelier intitulé « Végétaliser l’apéritif » dans le cadre de l’École du Bien-Manger, faisant partie d’un cycle de trois ateliers autour de l’alimentation saine et durable, prendre soin de son corps et de son esprit grâce à ce qu’on mange, naturopathie, herboristerie.

Au menu, cueillette et atelier de cuisine suivis d’un temps de dégustation et de questions / réponses.

En France, l’obésité touche plus de 8 millions de personnes (soit 17% de la population). En cause : une part de l’alimentation qui baisse régulièrement dans les budgets des ménages, pendant que le contenu calorique des achats ne cesse, lui, d’augmenter.

Le Parti Poétique, déjà engagé dans une offre territoriale de ressources pour une alimentation solidaire (distribution de légumes, formations au jardinage et à la cuisine), a récemment complété l’arsenal de ses actions en faveur du bien manger pour tous, en créant l’École du Bien-Manger, en partenariat avec Christophe Lavelle, chercheur au CNRS et au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, spécialiste de l’alimentation.

Il s’agit de proposer, dans un cadre convivial, une formation qui rend accessible à tous et toutes les connaissances théoriques et pratiques pour mieux cuisiner/manger.

Zone sensible, le parti poétique 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Cécile Rogue